Трамп объяснил вывод восьми стран из-под антииранских санкций

США пошли на временный вывод восьми стран и территорий из-под «нефтяных» санкций против Ирана, чтобы не допустить роста цен на топливо, заявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Антииранские санкции США вступили в силу в понедельник. Сообщалось, что Вашингтон разрешил восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана, в том числе Индии, Японии и Южной Корее, которые покупают иранскую нефть.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ограничениях, наложенных на Иран.