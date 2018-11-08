Опубликовано откровенное видео якобы с девушкой, обвинившей Шамсуарова в изнасиловании

В Сети опубликовали эротическое видео с девушкой, которая якобы похожа на обвинившую в изнасиловании сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова.

На видео обнаженная девушка моется в душе и танцует в эротичном наряде, кадры опубликованы РЕН-ТВ. Происхождение самого видео неизвестно, также доподлинно неизвестно, кто запечатлен в ролике.

Напомним, версии обвиненного в изнасиловании и его возможной жертвы существенно расходятся.

Девушка утверждает, что Шамсуаров, с которым она поддерживала только дружеские отношения, запер ее в квартире и несколько раз изнасиловал. Она прошла медицинское обследование, которое подтверждает ее слова.

Сам Шамсуаров заявил, что девушка обвинила его из мести. По его версии, близкие отношения между ними якобы длились несколько месяцев.