Девушка рассказала подробности изнасилования, в котором обвиняет сына вице-президента ЛУКОЙЛа

Известного как участника гонок на Gelandewagen по Москве сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании; опубликовано в том числе медицинское заключение, сделанное пострадавшей девушкой после произошедшего.

В изнасиловании Шамсуарова обвинила девушка Вероника, которая заявила, что над ней надругались, а после издевательств у нее пошла кровь, сообщает РЕН-ТВ.

Якобы Шамсуаров, с которым у нее были дружеские отношения, позвал ее в гости на прошлой неделе. Девушка утверждает, что интимной близости не предполагалось, хотя они и легли спать вместе.

Утром, по ее словам, он ворвался к ней в ванную, где после отказа в интимной близости заломал ей руки и изнасиловал. Затем, утверждает Вероника, Шамсуаров отказался выпускать ее из квартиры. По словам девушки, она провела день в комнате на диване, уснула, но была разбужена Шамсуаровым, который изучил ее телефон и нашел там «доказательства ее распущенности», сообщает РЕН-ТВ.

Девушка пояснила, что речь шла об интимных фото, которые она посылала бывшему молодому человеку. После этого Шамсуаров якобы снова изнасиловал ее «в извращенной форме», так, что у нее пошла кровь.

Затем девушка уговорила сына вице-президента ЛУКОЙЛа отпустить ее, сняла нанесенные побои на видео, обратилась в полицию и к медикам. В городской клинической больнице имени Губкина Вероника получила медицинское заключение, фото которого также публикует РЕН-ТВ. В документе, датированном 3 ноября, подтверждается факт изнасилования, а также сообщается, что девушка получила ушибы мягких тканей головы, туловища, конечностей.

Позже стало известно, что в деле об изнасиловании появился след еще одной участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Именно она познакомила Веронику и Шамсуарова и дала ему ее номер телефона.

По данным РЕН-ТВ, в августе Вероника и Шамсуаров решили встретиться, после чего они поддерживали приятельские отношения.

Шамсуаров, между тем, утверждает, что девушка вступила с ним в интимную связь добровольно. По его словам, он собирался строить с ней отношения, но заподозрил ее в том, что она работница эскорт-услуг. Он проверил ее телефон и якобы в этом убедился.

Также Шамсуаров заявил, что девушка требовала у него денег, но не получила желаемого и обвинила в изнасиловании.

Напомним, осенью 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова к 300 часам обязательных работ по делу о гонке на Gelandewagen.

Также суд изъял в пользу государства элитный внедорожник Mercedes G63 AMG.