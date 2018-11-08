Вслед за Рыболовлевым обвинения предъявили экс-министру юстиции Монако

Бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявили обвинения в коррупции и «торговле влиянием», сообщает прокуратура княжества.

Радиостанция Europe 1 отмечает, что Нармино и Рыболовлеву предъявлены одинаковые обвинения, передает РИА «Новости».

Прокуратура Монако уточняет, что оно обвиняется в пассивной и активной «торговле влиянием» и пассивной коррупции.

Нармино подал в отставку в сентябре 2017 года на фоне сообщений о тайном участии в тяжбе между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

Напомним, Рыболовлева задержали во вторник. С ним, как сообщалось, была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» Монако. Бизнесмену предъявили обвинение в коррупции, однако разрешили выезжать из княжества.