Посадившего в лесу Ан-2 пилота госпитализировали с подозрением на инфаркт

Летчик, который сумел посадить Ан-2 в лесу под Архангельском, госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщили в администрации Архангельской области.

«По уточненной информации, один из летчиков с подозрением на инфаркт доставлен в Первую городскую больницу имени Е.Е. Волосевич для оказания необходимой помощи», – сообщили в администрации, передает РИА «Новости».

Кроме того, в результате посадки в лесу Ан-2 пострадал один из пассажиров. У него медики обнаружили перелом плеча. Пассажира доставили в областную клиническую больницу.

В региональном правительстве и МЧС ранее сообщали, что у других пассажиров травм нет.

Напомним, Ан-2 совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска, на борту самолета было 11 пассажиров.