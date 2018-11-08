В МИД России предостерегли Британию в связи с легализацией марихуаны

В МИД России выразили надежду, что Британия не легализует марихуану «по канадскому сценарию».

В МИД напомнили, что в Британии с 1 ноября законодательно разрешен рецептурный отпуск медицинских препаратов, произведенных из каннабиса, передает ФАН.

Это в основном таблетки, капсулы и масла.

Британские власти уверяют, что мера не направлена на постепенную легализацию каннабиса в рекреационных целях или на повторение «канадского конопляного эксперимента».

«Хочется надеяться на то, что подобные заявления британских властей не будут расходиться с реальностью», – заявили в министерстве.

Напомним, экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг предложил полностью легализовать марихуану в стране. До этого ее легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса.