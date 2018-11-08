Итальянцы обратились в полицию после драки с фанатами ЦСКА в Москве

В Москве в результате драки между футбольными фанатами ЦСКА и «Ромы» пострадали три гражданина Италии, они обратились в полицию.

В драке участвовали около 60 человек, примерно 40 из них – граждане Италии, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фанаты использовали газовые баллончики и металлические прутья.

«В результате драки пострадали три гражданина Италии. Один из них написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по данному факту», – сказал источник.

В ГУ МВД по Москве рассказали, что в среду через службу «02» поступило сообщение о конфликте на улице Воронцово Поле, в результате которого неизвестные разбили стекла в нескольких окнах здания и скрылись. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Матч между клубами ЦСКА и «Рома» на стадионе «Лужники» закончился со счетом 2:1 в пользу итальянской команды.

В июле в пьяной драке между фанатами ЦСКА на Курском вокзале в Москве погиб человек.