Трамп сравнил свои отношения с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайского лидера он знает лучше.

«У меня хорошие отношения с обоими. Я знаю Си Цзиньпина лучше. Но у меня с обоими очень хорошие отношения. У меня была очень хорошая встреча с российским (лидером)», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Трамп заявлял, что он самый жесткий по отношению к России президент США в истории.

Отметим, что Трамп намерен встретиться и с Путиным, и с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине, который состоится 30 ноября – 1 декабря.