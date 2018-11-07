Железнодорожные вокзалы Мадрида и Барселоны эвакуировали

Железнодорожный вокзал Аточа в Мадриде и вокзал Сантс в Барселоне эвакуировали из-за сообщений о взрывных устройствах.

Об эвакуации людей в мадридском Аточа сообщила газета «А-бэ-сэ», передает ТАСС.

Сведения об эвакуации подтвердили в компании по управлению инфраструктурой железных дорог Испании Adif. Данное решение было принято «по приказу органов безопасности государства», добавили в компании.

Движение на барселонском вокзале Сантс было прервано из-за подозрения о наличии на его территории взрывного устройства, заявили в Adif, сообщает РИА «Новости».

На текущий момент движение поездов на барселонском вокзале уже восстановили, добавили в компании.

Ранее представители каталонских правоохранительных органов сообщали, что службы безопасности зарегистрировали с помощью сканера «предмет в форме возможного взрывного устройства внутри чемодана».