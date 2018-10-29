Трампу по итогам выборов в США предсказали новые проблемы

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Частные военные компании действительно воюют в Сирии. Вот только сообщения об их потерях чаще всего являются элементами информационной войныФото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Мы не должны принимать террористов в круг собеседников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм всегда идеен и всегда «возмущен несправедливостью». За терактами могут стоять самые разные идеологии – но одно остается неизменным. Негодование на несправедливость мира. Как на это можно реагировать? Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

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          Трампу по итогам выборов в США предсказали новые проблемы

             7 ноября 2018, 11:02
          Фото: MIKE NELSON/EPA/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Республиканцы и демократы как были русофобами, так ими и остаются. Если есть какой-то межпартийный консенсус в США, то это антироссийский консенсус, равно как антикитайский и антииранский», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Александр Домрин. Так он прокомментировал первые итоги промежуточных выборов в США.

          Профессор права Высшей школы экономики, американист Александр Домрин назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что итоги выборов в Конгресс США «потрясающие», хорошей миной при плохой игре. «У республиканцев большинство было в обеих палатах парламента, а теперь только в верхней. Чему тут радоваться?» – отметил эксперт.

          По словам Домрина, демократы, получив большинство в нижней палате, возглавят там все комитеты. В этом принципиальное отличие Конгресса от российской Госдумы, где пост главы комитета получают и представители малых партий. Таким образом демократы смогут блокировать все инициативы своих оппонентов.

          Что касается возможных перемен в российско-американских отношениях, до Домрин указывает, что «для нас везде клин», политика санкций сохранится. «Республиканцы и демократы как были русофобами, так ими и остаются. Если есть какой-то межпартийный консенсус в США, то это антироссийский консенсус, как антикитайский и антииранский. Так что для России ничего хорошего не будет. Демократы даже хуже относятся к России, чем республиканцы», – указывает эксперт, отмечая, что в Сенат возвращается сенатор-республиканец Бен Кардин – один из самых жестких критиков Москвы.

          Как прогнозирует эксперт, электоральный успех демократов побудит их активнее атаковать Трампа, могут быть инициированы новые расследования против него. Впрочем, Домрин уверен, что до импичмента дело не дойдет, потому что будь со стороны Трампа серьезные прегрешения, то за два года его правления это обязательно сказалось бы на позициях президента. «То, что сейчас его затаскают по комиссиям расследований и что много крови попортят Трампу – это очевидно», – предсказывает Домрин.

          Что касается самих итогов выборов, то похожая ситуация не раз происходила в прошлом. Как напомнил Домрин, после победы на выборах президента демократа Билла Клинтона в 1992 году через два года произошла «республиканская революция», когда впервые за четыре десятилетия «слоны» получили контроль над Палатой представителей США. После избрания президентом Барака Обамы в 2008 году в 2010 республиканцы тоже торжествовали на промежуточных выборах. Они получили контроль над нижней палатой, выиграв 63 дополнительных места, а также усилили свои позиции в Сенате, получив дополнительно 6 мест.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В стране переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

          Официальные итоги выборов еще не подведены, однако и сейчас понятно, что Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив более 50 мест из 100 (по последним данным – 55 мандатов). А вот на выборах в Палату представителей большинство себе уже обеспечили демократы – по последним данным они уже набрали необходимые для этого 218 мест, в то время как у республиканцев на данный момент 193 мандата (всего в нижней палате 435 мест).


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