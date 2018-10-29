Трампу по итогам выборов в США предсказали новые проблемы

«Республиканцы и демократы как были русофобами, так ими и остаются. Если есть какой-то межпартийный консенсус в США, то это антироссийский консенсус, равно как антикитайский и антииранский», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Александр Домрин. Так он прокомментировал первые итоги промежуточных выборов в США.

Профессор права Высшей школы экономики, американист Александр Домрин назвал заявление президента США Дональда Трампа о том, что итоги выборов в Конгресс США «потрясающие», хорошей миной при плохой игре. «У республиканцев большинство было в обеих палатах парламента, а теперь только в верхней. Чему тут радоваться?» – отметил эксперт.

По словам Домрина, демократы, получив большинство в нижней палате, возглавят там все комитеты. В этом принципиальное отличие Конгресса от российской Госдумы, где пост главы комитета получают и представители малых партий. Таким образом демократы смогут блокировать все инициативы своих оппонентов.

Что касается возможных перемен в российско-американских отношениях, до Домрин указывает, что «для нас везде клин», политика санкций сохранится. «Республиканцы и демократы как были русофобами, так ими и остаются. Если есть какой-то межпартийный консенсус в США, то это антироссийский консенсус, как антикитайский и антииранский. Так что для России ничего хорошего не будет. Демократы даже хуже относятся к России, чем республиканцы», – указывает эксперт, отмечая, что в Сенат возвращается сенатор-республиканец Бен Кардин – один из самых жестких критиков Москвы.

Как прогнозирует эксперт, электоральный успех демократов побудит их активнее атаковать Трампа, могут быть инициированы новые расследования против него. Впрочем, Домрин уверен, что до импичмента дело не дойдет, потому что будь со стороны Трампа серьезные прегрешения, то за два года его правления это обязательно сказалось бы на позициях президента. «То, что сейчас его затаскают по комиссиям расследований и что много крови попортят Трампу – это очевидно», – предсказывает Домрин.

Что касается самих итогов выборов, то похожая ситуация не раз происходила в прошлом. Как напомнил Домрин, после победы на выборах президента демократа Билла Клинтона в 1992 году через два года произошла «республиканская революция», когда впервые за четыре десятилетия «слоны» получили контроль над Палатой представителей США. После избрания президентом Барака Обамы в 2008 году в 2010 республиканцы тоже торжествовали на промежуточных выборах. Они получили контроль над нижней палатой, выиграв 63 дополнительных места, а также усилили свои позиции в Сенате, получив дополнительно 6 мест.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США состоялись промежуточные выборы. В стране переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Официальные итоги выборов еще не подведены, однако и сейчас понятно, что Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив более 50 мест из 100 (по последним данным – 55 мандатов). А вот на выборах в Палату представителей большинство себе уже обеспечили демократы – по последним данным они уже набрали необходимые для этого 218 мест, в то время как у республиканцев на данный момент 193 мандата (всего в нижней палате 435 мест).