Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в лифте дома в Москве

На юго-западе Москвы в лифте одного из жилых домов найдено тело женщины с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве.

СК возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, вечером во вторник, 6 ноября, жильцы дома обнаружили в лифте тело женщины. Во время осмотра на теле обнаружили больше 10 ножевых ранений.

Начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лица, «причастного к совершению преступления».

Ранее в Петербурге мужчина напал с ножом на трех девушек.