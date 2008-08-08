В центре Петербурга мужчина атаковал с ножом трех девушек

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Санкт-Петербурга мужчину, который с ножом атаковал трех девушек, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

В отдел вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району пришло сообщение о ранении женщины ножом на площади Тургенева, передает РИА «Новости».

«Сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую, которая смогла сообщить приметы нападавшего, а также указала направление, в котором он скрылся. Женщине, получившей непроникающее ножевое ранение, была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», – говорится в сообщении.

Позже к правоохранителям обратились еще две девушки, которые сообщили о мужчине с ножом, который угрожал им убийством неподалеку от площади Репина. Из описания стало ясно, что это тот же самый мужчина, что совершил нападение на площади Тургенева.

Позже сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который увидел патрульный автомобиль и попытался скрыться, но был задержан и передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, на днях стало известно о банде подростков «АУЕ», которые избивают людей в центре Петербурга. По факту нападений возбуждены уголовные дела. СМИ сообщают, что жертвами нападений подростков за одну ночь стали 16 человек.