Демократы приблизились к получению контроля над палатой представителей США

Демократическая партия США почти закрепила контроль над палатой представителей Конгресса впервые за восемь лет – по данным на 8.50 мск они получили уже 201 место из 435.

До абсолютного большинства демократам осталось набрать 17 мандатов (до отметки в 218 мест). У республиканцев только 186 мест, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

По оперативным данным с избирательных участков, остальные места могут поделить между партиями примерно поровну, передает Politico.

Таким образом, демократы могут впервые за восемь лет вернуть себе контроль над нижней палатой Конгресса.

При этом республиканцы обеспечили себе большинство в сенате, получив необходимое 51 место из 100. Президент США Дональд Трамп назвал результаты голосования «невероятно успешными».