CNN подсчитал не одобряющих Трампа избирателей

Американский телеканал CNN провел exit poll, согласно результатам которого более трети избирателей (около 39%) пришли на промежуточные выборы в США во вторник, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа.

В то же время более четверти избирателей – 26% – заявили о своем желании поддержать американского лидера, передает РИА «Новости».

Еще 33% избирателей заявили, что личность Трампа никак не повлияла на их решение проголосовать, добавляет CNN.

По оценке 56% респондентов, Соединенные Штаты движутся в неверном направлении, обратного мнения придерживаются 41% участников опроса.

Кроме того, более половины избирателей – 54% – не одобряют политику Республиканской партии, в то время как 43% оценивают ее положительно, передает ТАСС.

Каждый второй опрошенный заявил, что позитивно оценивает Демократическую партию, негативное мнение о ней сложилось у 46% опрошенных.

Американский телеканал не уточнил, сколько человек принимали участие в опросе и какова его погрешность.

Напомним, в начале августа Трамп назвал опросы о своей популярности «фейковыми».