Туск увидел «очень серьезную угрозу» выхода Польши из ЕС

Существует «очень серьезная угроза» Polexit – выхода Польши из состава Европейского союза, причем произойти это может «случайно», заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что события будут развиваться таким образом, если польские политики не смогут найти общий язык с руководством ЕС. По его словам, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход Польши из Евросоюза «простейшей ошибкой».

«Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Express.

Вопрос возможного выхода Польши из Евросоюза поднимался не раз. Это происходило на фоне реформ, подвергающихся жесткой критике со стороны европейских институтов, отказа Варшавы принимать мигрантов, а также критического отношения к главе Евросовета Дональду Туску, прежде занимавшего пост польского премьера и являющегося сооснователем крупнейшей оппозиционной партии республики – «Гражданская платформа».

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о дискуссии в Польше о плюсах и минусах пребывания в ЕС.