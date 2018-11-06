Роснефть собралась штрафовать западных партнеров за срыв поставок из-за санкций

Компания Роснефть предлагает пересмотреть условия контрактов с западными покупателями нефти и обязать их выплачивать с 2019 года штрафы, если они откажутся платить за поставки в связи с новыми санкциями США, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Среди покупателей российской нефти, которым предложены новые условия контракта, называются BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor. Они резко отвергают предложение Роснефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Утверждается, что Роснефть, вероятно, вынуждена будет смягчить свои требования. Однако само развитие ситуации показывает, заявляют источники, насколько государственный нефтяной гигант обеспокоен расширением санкций США в отношении России.

«С санкциями все очень неопределенно, и Роснефть явно обеспокоена и пытается свести к минимуму возможные риски», – заявил один из источников в европейской компании. По его словам, его корпорация ответила отказом на предложение российской фирмы.

Reuters утверждает, что Роснефть просит своих покупателей нефти принять новую поправку к ежегодным контрактам на поставку нефтепродуктов, в которой значится, что «никакие санкции ... не прекращают или не изменяют никаких обязательств сторон, указанных в договоре».

Также в документе говорится, что если покупатель уходит от договора из-за санкций, он должен компенсировать Роснефти штраф – либо фиксированную сумму, либо сумму, рассчитанную на основе условий договора.

Источники сообщают, что покупатели российской нефти намерены придерживаться прежних условий договоров.

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