Победитель конкурса «Лидеры России» получил должность в кабинете министров

Заместителем главы Минстроя России назначен Дмитрий Волков, который стал в 2017 году одним из победителей конкурса «Лидеры России».

В министерстве он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования. Ранее работал помощником министра строительства и ЖКХ, а до июля 2018 года занимал пост зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития города Комсомольск-на-Амуре, сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, в воскресенье, 4 ноября, начался второй этап Конкурса управленцев «Лидеры России» – дистанционный отбор.