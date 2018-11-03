Начинается дистанционный отбор на конкурсе «Лидеры России»

В воскресенье, 4 ноября, начинается второй этап Конкурса управленцев «Лидеры России» – дистанционный отбор.

Дистанционный отбор состоит из трех блоков компьютерных тестов, призванных оценить интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников, передает REGNUM.

Блоки остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. Так, тест на способности будет доступен в начале следующей недели. В этом году оцениваются не только вербальные и числовые способности, но и абстрактное мышление.

Тест общих знаний о России теперь включает проверку по русскому языку. Как и в прошлом году сохранились вопросы по географии, истории, культуре, экономике и праву.

Третий блок – тест на управленческий потенциал, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности.

«Дистанционный этап пройдет в течение ноября – декабря. Всего заготовлены тысячи различных вопросов, которые в этом году полностью обновились и ранее нигде не использовались. Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ждет контрольное тестирование», – сказал руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он отметил, что в этом году изменился порядок прохождения заданий: сначала будет проверяться уровень способностей, а потом общие знания. Это связано с жалобами не прошедших тест знаний участниками, у которых не было возможности проявить свои способности.

«В этом конкурсе мы пошли им навстречу, хотя плохой результат в блоке знаний все равно не даст пройти дальше», – сказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток. Тесты способностей будут доступны с 8.00 5 ноября до 8.00 7 ноября, тесты знаний – с 8.00 19 ноября до 8.00 21 ноября, тест управленческого потенциала – с 8.00 2 декабря до 8.00 4 декабря.

Участники проходят тесты по местному времени региона, от которого они подавали заявку. За день до появления теста можно будет ознакомиться с его демоверсией.

После каждого тестового блока будет происходить отсев. Участники, показавшие лучшие результаты, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2019 года. До этого конкурсанты должны будут пройти повторное контрольное тестирование в присутствии экспертов, чтобы подтвердить свой высокий результат.

Победители полуфиналов встретятся в марте на финале конкурса.

АНО «Россия – страна возможностей» создана указом президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.