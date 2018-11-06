Путин обсудил с Совбезом России незаконные действия США

Президент Владимир Путин обговорил на совещании с Советом безопасности России ситуацию после введения санкций США против Ирана, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел, возникшему после введения Соединенными Штатами санкций против Ирана. Был акцентирован незаконный характер подобных действий», – сказал Песков, передает ТАСС.

Также в ходе мероприятия участники обсудили вопросы подготовки к саммиту ОДКБ, добавил представитель Кремля.

Напомним, антииранские санкции Вашингтона, отмененные в 2015 году, вступили в силу пятого ноября.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем США решили вернуть ограничения в отношении Ирана.