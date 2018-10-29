Чичваркин оценил количество «агентов Кремля» за границей

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6 ноября, вторник | Последнее обновление — 18:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, как секреты Су-57 продавались агенту Моссада
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном
Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии
Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества
Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа
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Мы не должны принимать террористов в круг собеседников
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
Выборы в Конгресс США всех разозлят
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
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