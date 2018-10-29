Чичваркин оценил количество «агентов Кремля» за границей

«Гипотетически может быть 6 млн стукачей вне России». Так житель Лондона, бизнесмен Евгений Чичваркин прокомментировал газете ВЗГЛЯД сообщение британской прессы о количестве «агентов Кремля» в Соединенном Королевстве.

«Вне России живут 12 млн человек, вы считаете, что 6 млн человек – это информаторы Москвы?», – заметил бывший владелец «Евросети» Евгений Чичсваркин.

Напомним, накануне лондонская The Times, со ссылкой на исследование аналитического центра Henry Jackson Society, сообщила: русские в Британии опасаются, что до половины их соотечественников-экспатов являются информаторами Кремля. «Некоторые российские шпионы действуют в Британии по «довольно простому сценарию» и мало заботятся о том, чтобы заметать свои следы», – утверждается в исследовании.

По мнению Чичваркина, «с учетом того, что при Сталине кто-то написал 40 млн доносов», цифра в 6 млн может быть гипотетически возможной. Впрочем, собеседник не стал уточнять, подозревает ли он кого-либо из своих знакомых в работе на Москву.

Однако даже при наличии осведомителей, по мнению Чичваркина, в Москве нет инстанции, которая сможет «переварить» объем информации, переданный от гипотетической половины экспатов. «Может быть это отрывок из какой-то антиутопии? Если рассматривать версию, что это попытка выдавить русских из топ-менеджмента западных компаний – то для меня это звучит, как сценарий фильма «Из России с любовью, часть вторая», это нереалистично», – заключил Чичваркин.