Опубликовано видео нападения на российского бизнесмена

Предприниматель Олег Бурлаков написал в полицию заявление, о том, что в него стреляли возле поликлиники в Москве; в Сети опубликовали видео, на котором якобы запечатлен момент нападения.

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на Бурлакова, передает телеканал «РЕН ТВ».

Ранее бизнесмен обратился в правоохранительные органы и заявил, что его автомобиль Cadillac Escalade был обстрелян.

В ролике видно, как к автомобилю подбежал неизвестный и подошел к правой передней двери машины. Спустя несколько секунд человек убежал из поля зрения камеры, а автомобиль медленно проехал вперед.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Лобачевского, у поликлиники.

Источник рассказал, что по словам Бурлакова, он подъехал к этому месту со своим водителем, и к автомобилю подбежал неизвестный, окликнул его по имени и несколько раз выстрелил в машину.

В результате происшествия никто не пострадал.