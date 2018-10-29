Российский бизнесмен из списка Forbes заявил о покушении

Бизнесмен Олег Бурлаков обратился в полицию с заявлением о том, что в него стреляли возле поликлиники в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предприниматель Олег Бурлаков заявил, что примерно в девять часов вечера он подъехал на своей машине с водителем к поликлинике на улице Лобачевского. В это время к машине подбежал неизвестный, окликнул его по имени и после того, как Бурлаков опустил стекло, несколько раз выстрелил в машину», – рассказал РИА «Новости» источник.

Никто не пострадал. Проводится проверка.

Бизнесмен пошел в полицию в понедельник, хотя инцидент случился еще в субботу.

По данным Forbes, совладелец Стройлесбанка Бурлаков является одним из богатейших людей в России: на 2018 год его состояние составляет 650 млн долларов.