В Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик

За нарушение нового закона об обязательной борьбе с борщевиков в Подмосковье выписали первый штраф в размере 400 тыс. рублей.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщила, что из-за распространения борщевика на участке земли площадью в компания «Юниор» будет наказана штрафом, передает ТАСС.

«Проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Юниор». Установлен факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади семь гектаров. ООО «Юниор» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», – сообщают в ведомстве.

Отмечается, что помимо борщевика компания не следила за распространением на своей территории осота, ивы и повислой березы.

В связи с выявлением в Подмосковье 32 тыс. гектаров, заросших борщевиком, региональное правительство решило обязать частные лица и компании следить за распространением сорняка. В качестве наказания предлагался штраф до 1 млн рублей.

В августе 2018 года был принят соответствующий закон.

Ранее сообщалось, что ядовитый сорняк достиг США.