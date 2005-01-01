Борщевик добрался до США

В Вирджинии появился гигантский борщевик – огромное ядовитое растение, достигающее 4,3 метра в высоту, которое может привести к потере зрения и вызвать сильные ожоги на коже человека.

Житель Вирджинии наткнулся на гигантский сорняк с белыми цветами и, заподозрив неладное, связался с экспертами, один из которых – Джордан Мецгар, куратор Гербария Virginia Tech Massey, помог идентифицировать растение как Гигантский борщевик (Heracleum mantegazzianum), сообщает Live Science.

Нет, это ядовитое растение не из ботанического сада профессора Стебля в Хогвартсе; оно абсолютно реально.

Это был первый раз, когда подобное растение было выявлено в штате Вирджиния, однако гигантский борщевик уже обосновался во многих местах Средней Атлантики, на cеверо-западе США и в Новой Англии. По данным Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, было найдено не менее 400 гигантских борщевиков в 239 местах по всему штату Нью-Йорк.

«Сок [растения] токсичен и в основном лишает способность организма контролировать ультрафиолетовое излучение от солнечного света», – сказал Joellen Lampman, преподаватель Корнелльского университета из штата Нью-Йорк. Без этой способности человек гораздо более восприимчив к солнечным ожогам.

Медицинским определением для этого типа ожога является «фитофотодерматит» – состояние кожи, вызванное крайней чувствительностью к солнечному свету.

«Это довольно ужасно, – сказал Мецгар, отметив, что растение «вызывает довольно сильные ожоги ... хуже, чем [типичный] солнечный ожог».

В Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (NYSDEC) предупреждают, что ожоги от борщевика могут становиться сильнее от влаги, например, пота.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах Пентагона использовать растения-мутанты в качестве оружия нового поколения.