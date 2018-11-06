Кремль будет следить за итогами промежуточных выборов в США

Кремль будет следить за итогами выборов в конгресс США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В США? Ну, мы же смотрим за СМИ, мы, естественно, отслеживаем данные. Поэтому, конечно, так или иначе будем смотреть», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль следить за выборами в США.

Он также заявил, что Кремль пока не видит тенденций к нормализации отношений США и России. «Мы думаем, что не нужно обманываться и полагать, что это (выборы) внесет какую-то ясность. Пока, скажем так, каких-то определенных тенденций на нормализацию отношений не прослеживается», – сказал он.

В то же время Песков заявил, что в Кремле отказываются комментировать очередные обвинения в адрес России касательно ее вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов), передает РИА «Новости».

Тем временем голосование на промежуточных выборах началось на северо-востоке США. Первые избирательные участки открылись в 05.00 (13.00 мск) в штате Вермонт, в Нью-Йорке голосование начнется часом позже, а завершится оно с закрытием участков в штате Гавайи в 18.00 по местному времени (07.00 мск 7 ноября). Первые предварительные итоги голосования в штатах на северо- востоке США ожидаются около 02.00 мск 7 ноября.

По данным телекомпании Эн-би-си, досрочно проголосовали уже более 30 млн американцев, а всего в голосовании может принять участие рекордно большое число избирателей – более 100 млн, то есть столько же, сколько в президентских выборах 1986 и 2000 годов, передает ТАСС.