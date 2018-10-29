Эксперт указал на проблемы из-за нового решения властей о мессенджерах

Экс-советник президента России по интернету Герман Клименко рассказал газете ВЗГЛЯД, что в новом постановлении правительства об идентификации пользователей мессенджеров речь идет фактически об изменении процедуры регистрации пользователей. При этом он усомнился в эффективности такого решения.

«Постановление вступит в силу, и все наши операторы будут его исполнять, – подчеркнул экс-советник президента России по интернету, руководитель экспертной группы по криптовалютам Торгово-промышленной палаты России Герман Клименко. – Вопрос, как всегда, состоит лишь в двух вещах – в эффективности и в полученных результатах».

Эффективность по отношению к российским компаниям будет стопроцентная, уверен Клименко. В остальном же, по его словам, это получится очередной закон о блогерах, который наша часть интернета будет исполнять, а зарубежные компании – нет.

«У меня сложилось впечатление, что все забывают добавить одну строчку: что постановление реалистично и эффективно только в одном случае – если у нас появляется китайский фаервол», – подчеркнул собеседник, добавив, что, быть может, в правительстве просто знают больше и ожидают скорого появления такого фаервола.

Если же фаервола нет, то само постановление смысла не имеет, отметил Клименко. «Если говорить о технической стороне – фальшивые симки продаются, зарубежные симки у всех есть, трафик никто не идентифицирует, VPN все работают, – объяснил он. – Поэтому те, кто захотят спрятаться, все спрячутся, кто не захочет, те не спрячутся».

Вообще, не очень понятно, как это постановление исполнять, продолжил собеседник. Надо, наверное, тогда отключать иностранные сим-карты на территории РФ, например, при въезде, предположил он.

Самый интересный момент в том, что, получается, сама процедура, сам подход к регистрации в мессенджерах меняется, отметил Клименко. «Сейчас я могу зарегистрироваться в условном WhatsApp, Telegram или «ВКонтакте» с помощью телефона и эсэмэсочки. Однако теперь мы уже не про сверку номера телефона говорим, а про сверку, по сути, персональных данных. Выходит, я должен в мессенджере написать, что я Клименко Герман Сергеевич и так далее, то есть должен отдать все данные, которые потом, видимо, будут сводиться с оператором», – объяснил он, добавив, что для него пока загадка, как это будет происходить.

Клименко также напомнил: «Мы все время забываем, что у нас очень много детей, пользующихся симками, которые родители им покупают». «И что мы будем делать с детьми? Например, у меня у дочки есть телефон, но мы же симки оформляем на себя. Получается, это нарушает закон? Нас, родителей, всех заставят их отобрать?» – недоумевает эксперт.

«Ребенок в 14 лет паспорт получает. Получается запрет на мессенджеры для детей до 14 лет. Мечта депутата Госдумы Виталия Милонова сбылась?» – продолжил Клименко. «По идее, формально через 180 дней мечта Милонова о входе в социальные сети только с помощью паспорта сбудется», – резюмировал эксперт.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Теперь мессенджеры должны проверять данные о регистрации номера у мобильных операторов, а операторы связи должны зафиксировать, что абонент использует тот или иной мессенджер, и внести в базы уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер.

Ранее СМИ сообщали, что в правительстве разработали новые правила идентификации пользователей мессенджеров, чтобы переписываться мог только владелец номера телефона.