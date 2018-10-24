Для России и Китая анонсирован новый дальнемагистральный самолет

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) с 2019 года начнет проработку контрактов с российскими компаниями на выпуск широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь на авиасалоне China Airshow в Чжухае.

По его словам, стартовыми для самолета станут рынки России и Китая, передает ТАСС.

«Мы планируем уже со следующего года начинать подготовку контрактов с отечественными авиакомпаниями», – сообщил Слюсарь, уточнив, что «твердых контрактов пока не требуется».

Он выразил надежду, что проект создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должен окупиться в течение 15-20 лет после запуска авиалайнера в серию.

«Интерес к этому самолету большой и здесь, в Китае, и в целом на мировом рынке. Это машина, которая обещает быть лучше и экономичнее своих конкурентов, это вызывает неподдельный интерес», – сказал Слюсарь.

Напомним, в мае в Китайской корпорации коммерческой авиации назвали сроки первого полета CR929.