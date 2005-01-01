Названы сроки первого полета российско-китайского самолета CR929

Первый полет российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929 может состояться в 2025 году, пишет The Paper.

«Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета», – сказал главный инженер Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган, передает ТАСС.

По его словам, сейчас стороны находятся на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера.

Чжиган добавил, что благодаря подобранной команде высококвалифицированных специалистов, самолет будет отвечать всем необходимым техническим требованиям рынка. В его создании найдут применение самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные решения, подчеркнул инженер.

В марте стартовал этап предварительного проектирования российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Выяснилось, что Китай будет проектировать и строить фюзеляж самолета, а Россия разработает композитное крыло и оперение. Оператором проекта CR929 выступает «Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью» (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation).

В качестве силовой установки самолет будет оснащаться двигателем ПД-35. Проектная дальность полета лайнера – 12 тыс. километров. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест. Бюджет программы оценивается в 13 млрд долларов. CR929 нацелен на прекращение доминирования Boeing и Airbus на рынке широкофюзеляжных пассажирских самолетов.