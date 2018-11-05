Российский Су-27 «подвергнул риску» американский самолет-разведчик

Российский истребитель Су-27 якобы «небезопасно перехватил» американский самолет-разведчик над Черным морем, сообщает командование Военно-морских сил Соединенных Штатов.

«Пятого ноября 2018 года американский самолет EP-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж», – говорится в сообщении ВМС США, передает РИА «Новости».

Затем Су-27 повторно пролетел вблизи с американским самолетом, утверждают в ВМС США.

«Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут», – говорится в сообщении.

Чуть позже было опубликовано видео инцидента.

EP-3 Aries - самолет РЭБ и радиотехнической разведки. Последние годы самолеты США и НАТО регулярно проводят воздушную разведку у российских границ, как с помощью подобных самолетов-разведчиков, так и с помощью специализированных беспилотников.

На перехват самолетов США и НАТО регулярно поднимаются самолеты ВКС России.

В мае сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолет Соединенных Штатов над Балтийским морем.