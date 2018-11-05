Москвичам пообещали хорошую погоду всю неделю

В Московском регионе на предстоящей неделе будет ясно и без осадков, температура превысит норму на 5-6 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В рабочие дни предстоящей недели – со вторника по пятницу – ясная, солнечная погода без осадков. Температура будет на 5-6 градусов выше нормы – от минус 1 до плюс 3 ночью и до 4-5 градусов днем», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что и торжественный марш 7 ноября на Красной площади пройдет при хорошей погоде.