Медведев посоветовал не есть на ночь

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает форму с помощью плавания, велосипеда, бадминтона и правильного режима питания.

«Спортом вообще должен заниматься практически любой человек, если он хочет быть успешным и востребованным. Я, действительно, и в университете занимался спортом, и в школьные годы. Это была и гребля, и некоторое время я занимался, действительно, атлетикой. В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять. Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на увлечения не всегда удается найти свободное время, однако даже в поездках он старается размяться с утра.

Также Медведев признался, что не придерживается жестких диет, но старается есть здоровую пищу.

«Китайская еда, на мой взгляд, полезная, потому что она имеет глубокую историю и особые секреты приготовления. Ну и, конечно, не нужно сильно наедаться на ночь, это просто не очень полезно», – добавил премьер.

Отметим, что во второй половине августа Медведев около двух недель отсутствовал на запланированных мероприятиях из-за спортивной травмы.