В центре Владивостока открыли новую креативную территорию PrimTeam Loft

В воскресенье в центре Владивостока открыли PrimTeam Loft – творческое пространство, которое призвано объединить на одной площадке студенческие, научные, спортивные, артистические, литературные и другие сообщества и стать территорией реализации креативного потенциала.

На новой модной территории прошел объединенный брифинг студенческих отрядов Владивостока. На нем около сотни студентов приморских вузов и средних учебных заведений получили установочную информацию от организаторов, обсудили перспективы развития площадки, и провели турнир по настольным играм с участием 16 команд, победители которого вошли в шорт-лист общегородских соревнований, запланированных на ближайшее время, сообщает GorodV.

PrimTeam Loft находится по адресу улица Светланская, 11.