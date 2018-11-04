России и Китаю предложили наладить сотрудничество в области СМИ

Зампредседателя правительства Максим Акимов, выступая на пленарном заседании IV российско-китайского форума СМИ в Шанхае, предложил подумать над разработкой специальной двусторонней программы медиасотрудничества в цифровой сфере.

Акимов предложил для начала подумать над разработкой программы на двухлетний период – на 2019-20-е годы, передает ТАСС.

«Целью этой программы должно стать формирование общей цифровой среды, благоприятной для развития медиа двух стран, создание совместных проектов, укрепление наших общих позиций на глобальных рынках», – сказал Акимов, отметив, что «это амбициозная, но и вполне своевременная задача, решение которой, уверен, нам по силам».

После пленарного заседания форма он пояснил, что данная программа нацелена на совместный поиск ответов на новую медийную повестку, которая вызвана, прежде всего, технологическим прорывом в цифровой сфере.

«Это новые способы доставки контента, это доступ всех ко всему, глобальная и мобильная подключенность, это интерактивные медиа, постоянный диалог с потребителем медиаконтента и, конечно, разработка совместных продуктов, технологических платформ, новых способов доставки контента. Это все может и, с моей точки зрения, должно стать содержанием этой программы», – пояснил Акимов.

Напомним, в сентябре официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что Россию и Китай связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.