Нафтогаз признал невозможность остановить строительство «Северного потока – 2»

Главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации «плана Б» в связи с тем, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства.

Витренко признал, что газопровод «Северный поток – 2» будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства, так как немецкое правительство и бизнес поддерживают проект, передает РИА «Новости».

Более того, топ-менеджер Нафтогаза не исключил вероятность того, что транзит газа через территорию Украины полностью остановится.

В связи с этим, «Нафтогаз Украины», по словам Витренко, приступил к выполнению «плана Б».

«Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который уже фактически уже начался, где мы требуем более 12 млрд долларов, из которых десять – это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года», – заявил представитель Нафтогаза в эфире телеканала ZIK.

При этом он уточнил, что «просто компенсация финансовых убытков – это, во-первых, резервный вариант, все-таки первый вариант – «план А» – это сохранить транзит».

Витренко также заявил, что ему ничего не известно про обещания канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, так как четких гарантий от Европы Украина не получала.

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