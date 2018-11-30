Захарова указала на уникальное отношение России к украинским кораблям-нарушителям

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Россия в «ручном режиме» регулировала инцидент в Керченском проливе, хотя международные правила допускали применение более жестких мер.

«Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями, отправлять туда такое количество людей и в ручном режиме целый день пытаться их остановить. Ни одна страна, только мы», – сказала Захарова на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

В минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины пересекли российскую границу, их задержали пограничники. В 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории ввели военное положение на 30 суток.

24 гражданина Украины, находившиеся в составе экипажей, были арестованы. Их перевезли в московское СИЗО «Лефортово».