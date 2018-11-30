Песков объявил о подготовке визита Путина в Саудовскую Аравию

Сроки поездки президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, подготовка которой уже началась, станут известны позже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подготовка визита Путина уже идет, сроки могут быть определены после встречи российского президента с саудовским наследным принцем, передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на пленарном заседании саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин будет сидеть рядом с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Они также проведут двустороннюю встречу, в ходе которой может быть затронута тема убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.