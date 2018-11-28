Стало известно, о чем Путин поговорит с мировыми лидерами на саммите G20

На полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин встретится с лидерами Франции, Германии, Японии, Китая и наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Целая цепочка двусторонних контактов. Это президент Франции (Эммануэль) Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин … встреча с федеральным канцлером ФРГ, причем с (Ангелой) Меркель Путин проведет утренний завтрак 1 декабря. Затем встреча, о которой много говорилось – с президентом США (Дональдом) Трампом, (затем) премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ … также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом», – передает его слова РИА «Новости».

Он не исключил других контактов, договоренность о которых будет достигнута уже в ходе саммита. Кроме того, предусмотрены «короткие неформальные встречи на ногах».

Ушаков отметил, что Путин также в среду провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и договорился переговорить с ним на полях саммита G20.

На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, по словам Ушакова, может быть затронута тема убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.

«В данном контексте все международные компоненты, которые вокруг этого имеются, тоже будут обсуждены. Не только этот эпизод, но и вопросы сирийского урегулирования, положение на Ближнем Востоке и так далее», – сказал помощник президента.

Также они обсудят рынок нефти.

С Меркель Путин обсудит ситуацию в Сирии и вопросы по разрешению внутриукраинского конфликта, а с Макроном – ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине, проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обеспечение безопасности в Европе с учетом выхода США из ДРСМД.

«По встрече с Трампом сейчас разные какие-то сигналы приходят, но я что хотел бы сказать, что эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, она, естественно, важна и с точки зрения дальнейшего развития ситуации вообще в мире», – добавил Ушаков.

Добавим, что Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.