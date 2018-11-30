Появилось видео полета первого российского грузового дрона

Опубликована видеозапись показательного полета первого российского грузового беспилотного летательного аппарата «Скиф».

«Скиф» может развивать скорость до 70 километров в час. Аппарат поднимается на высоту до трех километров, а дальность перемещения превышает 350 километров при неполной загрузке, передает РИА «Новости».

Разработчики говорят о значительном экспортном потенциале дрона, который является недорогим и простым в обслуживании.

Интерес к дрону проявили Турция, Саудовская Аравия и европейские страны.

В мае в Тарбагатайском районе Бурятии успешно прошел запуск дрона с почтовой корреспонденцией.