Математики определили три самых влиятельных фильма в истории человечества

Используя базу данных IMDb, математики вычислили три самых влиятельных кинокартины, которые оказали наибольшее влияние на развитие искусства, пишет журнал Applied Network Science.

Ливио Бьольо из Туринского университета (Италия) отметил, что кассовые сборы, а также «крайне субъективные» обзоры критиков при оценке качества кино не использовались. «Мы создали алгоритм, который позволяет оценивать влиятельность фильмов по тому, как часто на них ссылаются в других картинах», – приводит его слова РИА «Новости».

По принципам работы созданный математиками алгоритм похож на то, как работают рейтинги для оценки влиятельности ученых или как функционируют некоторые эволюционные процессы в природе.

Главным мерилом успеха в данном случае выступают прямые или косвенные отсылки к тому или иному фильму в последующих кинокартинах. Чем чаще последующие режиссеры, герои самих кинокартин или сценаристы упоминали тот или иной фильм, вне зависимости от того были ли эти отсылки положительными или отрицательными, тем более влиятельной будет эта картина.

По словам математиков, такой подход позволяет объединить все фильмы мира в своеобразную сеть из множества узлов, размер которых будет зависеть от частоты упоминаний, что в свою очередь помогает оценить их популярность и важность, а также вычислить подобные рейтинги и для актеров и режиссеров.

«Самый объективный» список самых влиятельных кинокартин и их авторов создавался с использованием интернет-базы IMDb, включающей подробную информацию по 47 тыс. кинокартин, 20 тыс. режиссеров и 400 тыс. актеров

Лидером рейтинга стала лента «Волшебник страны Оз», снятая Виктором Флемингом в 1939 году. Он был одним из первых полноцветных фильмов в истории кинематографа и до сих пор остается самой коммерчески успешной экранизацией одноименного романа Фрэнка Баума.

Далее в списке – «Звездные Войны» Джорджа Лукаса, «Психо» Альфреда Хичкока, «Кинг-Конг» Мериана Купера, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и «Франкенштейн» Джеймса Уэлла.

Лидеры из рейтингов кинокритиков также упоминаются в рейтингах, но не занимают первые места. Так, «Гражданин Кейн» разместился лишь на седьмой строчке, а «Броненосец Потемкин» – замыкает 20-ку.

В тройку самых влиятельных мастеров попали Альфред Хичкок, Стивен Спилберг и Брайан де Пальма. В свою очередь, сильнее всего на развитие кино повлияли образы Сэмьюэла Джексона, Клинта Иствуда и Тома Круза, а также Максвелл Лоис, Кэрри Фишер и Морин О'Салливан.