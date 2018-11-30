На дом вице-канцлера Германии совершено нападение

Группа неизвестных в ночь на пятницу, 30 ноября, атаковала расположенный на западе города Гамбург дом вице-канцлера Германии – министра финансов Олафа Шольца, пишет журнал Spiegel.

По информации издания, группа нападавших состояла из 14 человек. Сначала они подожгли шину находившегося возле дома Шольца автомобиля, а после забросали стену здания банками с краской, передает РИА «Новости».

Нападавшие скрылись с места происшествия, полиция ведет расследование по данному факту.

Уточняется, что Шольца в момент нападения дома не было. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель он отправился в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus А340 «Конрад Аденауэр» с Меркель и Шольцем, направлявшимися в Аргентину на саммит G20, через час после вылета из Берлина, находясь в небе над Нидерландами, совершил разворот в сторону Германии, после чего приземлился в Кельне.