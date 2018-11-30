США решили продать Польше 20 РСЗО

Соединенные Штаты решили продать Польше 20 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и сопутствующее оборудование на сумму 655 млн долларов, сообщило профильное правительственное американское ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше 20 реактивных систем залпового огня, а также официально уведомил Конгресс США о принятом решении, передает ТАСС.

В Пентагоне сочли, что выполнение контракта отвечает интересам «внешней политики и национальной безопасности США», а также «увеличит оперативную совместимость» между вооруженными силами Польши, США и союзных им государств.

Кроме того, Пентагон уведомил Конгресс о планах поставить Марокко 162 танка «Абрамс» на сумму 1,259 млрд долларов.

Напомним, в середине ноября стало известно, что США передумали размещать в Польше базу «Форт Трамп».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему вместо базы «Форт Трамп» Польша получит от США «форт-склад».