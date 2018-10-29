Почему вместо базы «Форт Трамп» Польша получит от США «форт-склад»

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16 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 23:40  |  vz.ru
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Повлияет ли скандал между Сечиным и независимыми АЗС на цену бензина

Заморозка цен на бензин привела к схватка Сечина с независимыми АЗС Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Между независимыми АЗС и нефтяниками разгорелся настоящий скандал. Первые обвиняют вторых в создании искусственного дефицита и росте цен в ряде регионов. В ответ глава «Роснефти» нашел признаки монополизма у независимых АЗС. Для кого и с какой целью устроили этот спектакль игроки топливного рынка?  Подробности...
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Православный раскол довел Порошенко до истерики

Порошенко выпрашивал у Фанара «единую независимую церковь», но получает явно не тоФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
Глава киевской светской власти Петр Порошенко сорвался на крик, когда говорил с митрополитом Онуфрием, главой единственной признанной церкви Украины – УПЦ МП. Непочтительное поведение президента понятно: православные явно не идут у него на поводу. Но и с устроителями «украинской автокефалии» из стамбульского района Фанар у Порошенко не все гладко. Что может получить Киев вместо желаемой «единой поместной украинской церкви»? Подробности...
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Россия дозрела до сексуального просвещения в школах

То, что идея секс-просвета в школах непопулярна в России, – мифФото: Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 40% граждан РФ считают сексуальное просвещение детей за школьной партой «скорее необходимой», а 24% – «определенно необходимой» мерой. Категорически против этого выступают только 12%, еще 15% такую идею «скорее не поддерживают». Как нужно понимать эти цифры? Означают ли они, что наше общество готово пойти по пути Западной Европы? А если да, как далеко мы способны зайти? Подробности...
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Нужно ли России перекрывать Украине Азовское море

Украинские власти просто используют неопределенный статус Крыма и Керченского пролива в международных отношениях, чтобы устраивать провокации в Азовском мореФото: navy.mil.gov.ua
Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя очередной виток кризиса в российско-украинских отношениях. Российские сенаторы пошли дальше и пригрозили перекрыть Азовское море для украинских судов. Стоит ли Москве идти на столь резкий шаг? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Почему вместо базы «Форт Трамп» Польша получит от США «форт-склад»

          Трамп не спешит откликнуться на щедрое предложение поляков   16 ноября 2018, 22:55
          Фото: Carlos Barria/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Мария Трубина

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          В пятницу пришло сообщение, которое, на первый взгляд, противоречит представлению о том, что США увеличивает военное присутствие у наших границ. Вместо военной базы с развернутой там танковой дивизией США, о чем успела раструбить польская пресса, идет разговор лишь о «размещении военных складов». Что заставило умерить милитаристские аппетиты? Ведь Польша была готова раскошелиться на 2 млрд долларов.

          Изначальная концепция создания в Польше военной базы США «Форт Трамп» не будет реализована. Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть просьбу Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы. Но, как передал в пятницу ТАСС со ссылкой на польский информационный портал Onеt, концепция по развертыванию танковой дивизии «практически не имеет шансов на реализацию».

          А ведь на ее строительство Варшава, помимо вливаний со стороны американцев, планировала выделить сумму, крайне серьезную для этой восточноевропейской страны – от 1,5 млрд до 2 млрд долларов.

          Американское присутствие в стране и сейчас довольно ощутимо, так как на принципах ротации в Польше присутствуют около 3 тысяч американских военных. Помимо этого проводятся регулярные совместные военные учения – последние состоялись в августе. По оценке экспертов, к 2022 году в Польше будут размещены комплексы американской ПРО Patriot и Aegis Ashore – первые элементы «противоракетного щита» США в Польше.

          Но если бы «Форт-Трамп» заработал, военное присутствие Штатов явно стало бы более ощутимым. Ведь польские источники утверждали, что в случае появлении этой базы там может дислоцироваться американская танковая дивизия. Поясним: в штате бронетанковой или танковой дивизии армии США – 17 тысяч личного состава и 290 танков «Абрамс», а также более двух сотен бронемашин «Брэдли», полсотни вертолетов огневой поддержки «Апач», зенитный ракетный дивизион, артиллерия и «кое-что по мелочи».

          В реальности же, вместо ожидавшегося поляками «Форт-Трампа», обсуждается размещение «американских военных складов техники и боеприпасов, элементов структуры командования и разведки».

          Дискуссия ведется и о числе солдат, их национальной принадлежности. Обсуждается и вопрос о переносе одной из баз, уже существующих в Западной Европе, или создании новой. Польская сторона предпочитает второй вариант. На этой неделе министр обороны Польши Мариуш Блащак обсуждал в Штатах вопрос о базе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. «Наше предложение было встречено с большим одобрением. У нас есть конкретные предложения со стороны США, и мы будем оценивать их», – воодушевленно сообщил глава польского минобороны.

          Американцы же «говорили, что поляков выслушали, что это интересная идея, что они ее рассмотрят и подумают, но обещать  – не значит жениться»,– отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил: «В  сентябре этого года 

          на встрече Трампа с польским президентом Анджеем Дудой в Вашингтоне, не было даже упоминания о возможности появления в Польше постоянной американской базы,

          она даже не вошла в декларацию двух президентов».

          Отметим, что и глава Пентагона Мэттис крайне осторожно высказывался о создании такой базы. Отвечая на прямые вопросы о сроках и характеристиках «Форт-Трампа», шеф Пентагона подчеркивал: вопрос находится на стадии обсуждения, пока только оговариваются условия создания базы, окончательного решения нет и т.п.

          Последнее слово в любом случае – за американцами, резонно замечают в Варшаве. «Появится эта база или нет, зависит от того, насколько серьезны намерения американцев создать ее в Польше, – сказал газете ВЗГЛЯД депутат сейма – нижней палаты польского парламента Роберт Винницкий. – Усилия польского правительства, конечно, тоже важны, но главное решение будет приниматься в Вашингтоне». Но «последнее слово» оказалось довольно странным.

          Винницкий высказал следующее предположение: «Я думаю, есть люди как в польском, так и в американском правительстве, заинтересованные в создании этой базы – но с другой стороны самые важные американские интересы сегодня сконцентрированы на Ближнем Востоке. Мы должны также обратить внимание на внутриамериканскую ситуацию, расклад сил в конгрессе – в палате представителей, которая сейчас под контролем демократов, и перемены, которые будут в руководстве комитета по международным делам палаты представителей».

          Отметим, что в январе будущего года комитет по международным делам конгресса США может возглавить демократ Элиот Энгель. Он известен как критик России и сторонник создания постоянных американских баз именно в Восточной Европе. 

          При этом, по вопросу о необходимости усиления американского присутствия в Восточной Европе в конгрессе и вообще в американском истеблишменте США единства нет. Эту идею, например, активно критикует экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес.

          Он, а вслед за ним и многие американские конгрессмены, считают, что создание постоянной военной базы в Польше создаст ненужное напряжение в НАТО. Ведь этот шаг будет означать отход от действовавшей десятки лет модели, согласно которой главные союзники США в Европе немцы, британцы и французы, а отнюдь не поляки. Как напоминает Станислав Стремидловский, в соседней Германии есть довольно серьезная военная инфраструктура, созданная еще в годы холодной войны. Поэтому для США, по сути нет необходимости  размещать в Польше новую американскую военную базу, указывает эксперт.

          Эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перенджиев видит причину в том, что «и в Польше и США стали жестче осмысливать двусторонние отношения».  «Бесшабашность исчезает, поляки и американцы начинают просчитывать риски, – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД. – Причем, это стали делать не политики, не руководство Польши, которое куда-то заносит, а на уровне пониже». Имеются в виду в первую очередь польские военные. По мнению Перенджиева, в Польше есть понимание, что страну «база сама не будет защищать, так или иначе самим полякам придется этим заниматься», а вот расходы на базу будут немаленькие, к тому же и суверенитет страны будет поставлен под сомнение.

          Перенджиев обращает внимание на то, что теперь даже в ЕС обсуждается идея создания собственной армии и это побуждает Польшу к осторожности в отношениях с США: хоть Вашингтон и главный союзник, но страна все же член ЕС. Все это, считает эксперт, естественно не отменяет курса США на сдерживание России.

          Также не исключено, что американцы и поляки решили изменить концепцию из-за жесткой позиции России. Как предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, размещение американской военной базы в Польше повлечет контрдействия со стороны Москвы.

          О том, что Минобороны России готово к ответным мерам, и эти мероприятия уже реализуются, заявлял первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Он не раскрывал суть этих мероприятий, но указывал, что они нацелены «на укрепление безопасности России на этом направлении». Серебренников отмечал также, что помимо военных свои усилия прилагают дипломаты, которые пытаются убедить Польшу отказаться от своих планов.

          Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с ФАН предположил, что поляки испугались перспективы остаться с этой базой навсегда. «Избавиться от этой базы будет намного труднее, чем пригласить американцев», – сказал сенатор. 


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