С космодрома Плесецк стартовала ракета с тремя военными спутниками

С государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель легкого класса «Рокот» с блоком из трех военных спутников, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что старт ракеты-носителя состоялся в 05.27 мск, он проходил с пусковой установки №3 площадки №133 космодрома Плесецк, передает ТАСС.

В 05.33 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и трех космических аппаратов штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя «Рокот», сообщили в Минобороны.

Согласно плану полета, на расчетные орбиты космические аппараты выйдут примерно через два часа.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения советской жидкостной Межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования РС-18.

Напомним, 3 ноября ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».