Историк обвинил Порошенко в попытках переписать историю

Историк и публицист Александр Широкорад, комментируя объявленный на Украине день траура в память о событиях 1708 года, заявил, что украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз попытался переписать историю.

По словам Широкорада, украинский лидер делает вид, что знает историю, но на самом деле это не так. Он напомнил, что отрядам русской армии, которыми руководил Александр Меншиков, было некогда надолго задерживаться в Батурине и устраивать там, как выразился Порошенко, «кровавую бойню». Причиной тому была близость войск Карла XII, которые могли присоединиться к предателю-гетману.

Он уточнил, что сразу после атаки русские поспешили присоединиться к основным силам Петра I и даже не стали забирать с собой часть военной экипировки, передает РЕН ТВ.

«Меншиков не мог задерживаться. Ему некогда было кого-то казнить. Русские драгуны, по сути, бежали обратно. При этом медные пушки Мазепы они забрали с собой, а все чугунные пушки, тяжелые, утопили. Так где у них было время устраивать какие-то дикие казни? » – заявил историк.

Заявление Порошенко историк назвал очередной попыткой переписать историю.

В пятницу на всей территории Украины был объявлен траур в связи с событиями 1708 года, когда по приказу Петра Первого после предательства гетмана Ивана Мазепы был сожжен город Батурин.

Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти ранее уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.