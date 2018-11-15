Вице-спикер Госдумы возмущен реакцией на его поездку в Майами

Вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев возмутился реакцией на фотографию из американского Майами, которую он опубликовал во время региональной недели.

«Это частная поездка, и я не собираюсь ничего комментировать. Депутат имеет право летать в другую страну», – передает его слова Рен ТВ.

Лебедев возмущен тем, как отреагировали в Сети на его пост о путешествии в США.

«Хорошая страна, добрые люди. Я не понимаю, почему нашим людям пытаются навязать что-то другое. Хорошие, приветливые люди», – добавил депутат.

Ранее Лебедев выложил в своем Facebook фотографию из Майами. «Майами! Можно только влюбиться!» – подписал снимок депутат. Фотография, судя по всему, сделана с борта катера.

В комментариях его осудили за визит в США. В частности, депутат от «Единой России» Сергей Неверов напомнил ему, что идет региональная неделя, а Майами «не наш регион». Лебедев в ответ заявил, что избирательный округ Майами «прикреплен к одному из округов депутатов фракции ЛДПР».

Позже депутат удалил фотографию из Майами.

Добавим, что Лебедев включен в санкционный список Евросоюза, но в США въезд ему не запрещен.