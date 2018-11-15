В Китае сдалась полиции «самая красивая преступница»

Прозванная «самой красивой преступницей страны» китаянка сдалась правоохранительным органам, сообщил South China Morning Post.

«В том, чтобы быть красивой, нет ничего плохого, но использовать свою внешность для совершения преступлений неправильно», – прокомментировали задержание девушки в полиции.

Жительница Китая Цинчэнь Цзинцзин разыскивалась правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Она стала популярной в Китае после того, как полиция опубликовала ее фотографию, пишет РИА «Новости».

По данным следствия, Цзинцзин состояла в преступной группировке, которая занималась мошенничеством в барах и чайных домах в городе Мяньян провинции Сычуань. Банда действовала больше полугода.

Выйти на след преступников удалось после того, как в полицию обратился один из пострадавших от действий преступной группировки, который лишился нескольких тысяч юаней.

Отмечается, что вместе с «самой красивой преступницей» Китая сдались четыре ее подельника. Двое подозреваемых по-прежнему продолжают скрываться от следствия.

Напомним, в 2015 году суд США вынес приговор за незаконное хранение оружия «самому красивому преступнику» 31-летнему Джереми Миксу, который также стал известен благодаря публикации его фотографии полицией Калифорнии.

Микс получил предложение от модельного агентства на 30 тыс. долларов в месяц, когда еще находился в тюрьме. Позже «самый красивый преступник» снялся в клипе российской артистки Ольги Бузовой.