СБУ обвинила боевую авиацию России в обстреле украинских кораблей

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29 ноября, четверг | Последнее обновление — 18:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В деле об осквернении могилы Канта появился подозреваемый
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара
Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент
За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»
Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон
Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли чем-то серьезным стать проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
Как буква «Ё» разделила российское общество
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Почему ребенок должен писать письмо отцу на фронт
Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета
На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного классаПодробности...
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