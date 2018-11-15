СБУ обвинила боевую авиацию России в обстреле украинских кораблей

В СБУ заявили, что нашли новые «неопровержимые доказательства нападения» России на украинские корабли в Керченском проливе – якобы перехват переговоров российских самолетов, вертолетов, кораблей и наземного диспетчера во время инцидента.

«Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», – приводятся слова замглавы СБУ Олега Фролова на сайте ведомства.

Утверждается, что украинские корабли оказались «мишенью» для российских военных, и выжили военные «чудом», так как «подверглись со стороны агрессора шести различным видам нападения».

Указывается, что российский истребитель Су-30СМ якобы совершил боевое применение двух ракет против украинских кораблей, еще две ракеты якобы выпустил вертолет Ка-52. Также, как утверждается, было применено крупнокалиберное вооружение корабля.

«Огонь велся именно по рубке, где находились украинские моряки», – заявил Фролов.

Также он напомнил о таране российским кораблем «Дон» буксира «Яны Капу» (имеется в виду навал для остановки судна), а также о «штурме украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия к морякам».

«Шестой вид насилия продолжается и сейчас – физический, морально-психологическое давление и незаконный арест 24 наших военных», – заявил Фролов.

Также опубликована аудиозапись якобы переговоров пилота Су-30 с диспетчером и кораблем, и переговоры пилотов вертолета Ка-52 с ними же. На записи пилот самолета сообщил, что «отработал» «двумя». В чем заключалась его миссия, не ясно. Кроме того, говорится, что один из вертолетов Ка-52 использовал «два карандаша», второй их не использовал. На аудиозаписи говорится, что поступило указание не применять оружие.

Ранее Украина уже публиковала «перехваченные переговоры» капитанов российских кораблей. На переговорах говорится о применении оружия по украинским кораблям. Это было подтверждено позже – так как украинские военные не реагировали на предупреждения, корабль «Изумруд» вынужден был выстрелить на поражение. Три украинских военных получили ранения, которые не угрожают их жизни.

Только после этого украинские корабли остановились и были задержаны.

Российская авиация была задействована в операции, но о применении ей оружия не сообщалось.