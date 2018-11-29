УЕФА возбудил дело против ЦСКА из-за фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении российского футбольного клуба ЦСКА после матча группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией», на котором, по версии УЕФА, болельщики московского ФК бросали предметы на поле и выбегали на газон.

Болельщиков армейского клуба обвинили в бросании предметов на футбольное поле и в выбегании на газон посторонних лиц, передает ТАСС сообщение пресс-службы УЕФА.

Матч ЦСКА – «Виктория» проходил 27 ноября на московском стадионе «Лужники», он закончился победой чешской команды со счетом 1:2. Российский клуб после матча лишился возможности на выход в плей-офф ЛЧ.

В феврале 2018 года УЕФА открывал дело на ЦСКА из-за использования болельщиками пиротехники на игре с сербской «Црвены Звезды».