ЦСКА лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты московского ЦСКА потерпели поражение в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией», лишившись шансов побороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» и испанским «Реалом».

Футболисты ЦСКА уступили игрокам чешской «Виктории» со счетом 1:2, передает ТАСС.

У армейцев с пенальти забил Марио Влашич. У гостей отличились Роман Прохазка и Лукас Гейда.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом». «Виктория» на своем поле примет «Рому». Обе встречи состоятся 12 декабря.

Напомним, 2 октября ЦСКА в матче Лиги чемпионов обыграл мадридский «Реал», после чего 3 ноября московский клуб уступил итальянской Роме.