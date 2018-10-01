ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 2-й минуте мяч забил Никола Влашич. Этот гол стал самым быстрым, который «Реал» пропустил в матче Лиги чемпионов с 7 марта 2007 года, передает ТАСС.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Матч на московских «Лужниках» пришли посмотреть 71 тыс. 811 зрителей.

«Реал» провел свой 17-й матч в еврокубках против российской команды. В этих матчах клуб одержал девять побед и потерпел пять поражений, еще три игры сыграны вничью.

ЦСКА провел восьмую встречу против испанской команды в еврокубках. На счету армейцев четыре победы, три ничьи и одно поражение. На своем поле в матчах против испанских коллективов армейцы одержали две победы и три матча завершили вничью.

В турнирной таблице группы G ЦСКА вышел на первое место, набрав четыре очка, «Реал» с тремя очками идет вторым.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», «Реал» примет чешскую «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.